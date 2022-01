Gescheiterter Balkanstaat: Steht Bosnien-Herzegowina vor dem Zerfall?

Im Gleichschritt marschieren die Polizisten zum Takt der Blasmusik durch die Straßen von Banja Luka, Regierungssitz der Republika Srpska (RS), und schwingen Fahnen in den serbischen Nationalfarben. In der ersten Reihe des Publikums: Serbenführer Milorad Dodik, der mit den Festlichkeiten an den Gründungstag der Serben-Republik vor 30 Jahren erinnern will. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender der Republika Srpska RTRS überträgt live. Und das, obwohl die Parade eigentlich verboten ist – denn der "Feiertag" der RS wird vom Mutterstaat nicht anerkannt.

Etwa 200 km weiter interessiert sich niemand für den Aufmarsch, geschweige denn für den Tag: Eine Schlange Pensionisten steht vor der Filiale der Raiffeisenbank in der zentralbosnischen Industriestadt Zenica und wartet auf die Auszahlung der Rente. 489,70 Mark (rund 240 Euro) beträgt diese. Und das bei ähnlich hohen Lebensmittelpreisen wie in Österreich. "Zumindest wird diesmal pünktlich ausbezahlt. Das ist nicht immer der Fall", sagt eine Frau.