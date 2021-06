Film über das Massaker von Srebrenica: Ein Tritt ins Minenfeld

Sehr beeindruckend sind die Massenszenen in- und außerhalb des UN-Lagers.

Es gab diese zwei sehr unterschiedlichen Orte, nämlich das Innen, also im UN-Camp, und das Außen. Die österreichische Kamerafrau Christine A. Maier und ich beschlossen, diese Räume umgekehrt darzustellen, als man es erwarten würde. Die Menschen, die an den Toren des Camps warten, stehen an einem herrlichen Sommertag auf einem offenen Feld. Wir wollten die Sonne und das Sommergefühl betonen, das im absoluten Gegensatz zu dem steht, was die Menschen empfinden. Innerhalb des Lagers ist es dunkler und geschützter, aber auch dort herrscht Unsicherheit. Wir wollten betonen, dass die Tür zwischen diesen beiden Orten Leben und Tod bedeutete.

Welche Rolle spielt die Geschichte dieses Völkermordes heute in der Gegenwart?

In Bosnien ist der Genozid ein großes Thema, das viel in den Medien vorkommt, aber nicht in der Schule; dort wird er nicht gelehrt. Aber natürlich, in der Hälfte des Landes der Republika Srpska wird der Genozid geleugnet. Der Bürgermeister von Srebrenica behauptet, es hätte ihn nicht gegeben. Mladic und Radovan Karadžić, die in Den Haag als Kriegsverbrecher im Gefängnis sitzen, werden wie Helden verehrt. Aber ich möchte nicht generalisieren: Wenn ich sage, dass serbische Politiker den Genozid leugnen, meine ich damit die offiziellen Autoritäten. Aber es gibt auch viele Serben, die sich sehr darum bemühen, dass die Wahrheit erzählt wird.

