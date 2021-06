"Quo Vadis, Aida?" je poput izleta u minsko polje

Sunce žari s neba tokom vrućih julskih dana 1995. godine. Ali mučni događaji u Srebrenici u potpunoj su suprotnosti s uobičajenim osjećanjima koje izaziva ljeto: Film "Quo Vadis, Aida?" bosanske rediteljke Jasmila Žbanić govori o dramatičnim događajima oko genocida sprovedenim nad više od 8.000 ljudi. U središtu radnje se nalazi učiteljica Aida (Jasna Đuričić ), koja u bosanskom gradiću Srebrenica radi kao prevoditeljica za UN. Nakon što srpske trupe zauzmu grad, hiljade stanovnika - uključujući Aidinog supruga i njena dva sina - traže utočište u UN-ovom kampu. Dok vojska Ratka Mladića (Boris Isaković) okrutno ubija ljude, vojnici UN-a faktički samo posmatraju grozote.

KURIER: Gospođo Žbanić, Vaš film „Quo vadis, Aida“ govori o masakru u Srebrenici. Koliko je teško bilo za Vas snimiti tako jedan film nabijen emocijama? Koje greške ste htjeli u svakom slučaju izbjeći?

Jasmila Žbanić: Ta tema genocid je u našem regionu još uvijek veoma brizantna. S toga je bilo jasno da će film o toj temi biti poput izleta u minsko polje. Ljudi veoma emocionalno reaguju na to sve i brinu se o tome u kojem će svijetlu biti postavljena ondašnja dešavanja. Na početku sam imala dojam da zapravo niko ne želi da snimim ovaj film, iz straha od toga kako će to sve da ispadne. Moram priznati da me je i samu bilo strah, ipak se tu radi o velikoj odgovornosti. Na kraju sam se odlučila za to iskreno sagledam sve perspektive da bih se mogla odlučiti za moju narativnu perspektivu. Izuzetno važno je za mene bilo to da budem sigurna da su sve činjenice u filmu provjerene. Primjera radi: Imam u filmu jednu scenu u kojoj srpski vozač autobusa plače zato što zna kakve se užasne stvari događaju. Neki od svjedoka s kojima sam razgovarala su se protivili smatrajući da moram biti strožija prema Srbima zato što oni nisu vidjeli ni jednoga od njih da plače. No međutim, ja sam našla i druge svjedoke, žene, koje su vidjele vozače autobusa koji su zaista plakali. Porodična priča prevoditeljice Aide, njenog muža i njihova dva sina je fiktivna. Sve ostalo u filmu je utemeljeno na činjenicama koje sam mogla potkrijepiti svjedočenjem očevidaca. Uprkos tome je skupljanje činjenica bilo jedan zahtjevan poduhvat.

Odlučili ste se za to da žena, koja je po pozivu prevoditeljica, bude glavna uloga u filmu. Zašto?

Prvobitno sam željela snimiti film koji govori o tome kako odluke donešene na najvišem nivou određuju naš život. Ali onda sam shvatila da tako jedna politička analiza neće uspjeti uvući publiku u priču. Bilo mi je bitno da publika može osjetiti ondašnje događaje. Dakle, trebali su mi ljudi čiju sam sudbinu mogla ispričati te sam naletjela na knjiga "Under the U.N. Flag" bosanskog prevodioca Hasana Nuhanovića koji je preživio masakr u Srebrenici. Ova knjiga je jako utjecala na moj film, ali sam shvatila da bi priču bilo bolje ispričati iz perspektive žene koja pokušava spasiti svoju porodicu. Ona prvo želi da pomogne drugim ljudima, ali nakon što se situacija dramatično pogorša i njena ljudskost počinje da isparava. Smatrala sam da bi bilo najbolje ispričati cijelu priču iz njene perspektive kako bi uz pomoć toga dobili uvid u političke pregovore i birokratske procese. Rad na scenariju je dakle bio jedno putovanje kroz različite mogućnosti koje bi mogle poslužiti i publici. Osim toga, svi mi uvijek kažu da ću, čak i ako počnem pisati o muškarcima, opet završiti kod žena. Očito mi se to događa automatski (smijeh).