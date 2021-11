In Bosnien werden schon wieder die Messer gewetzt

Wenn das nicht klare Worte sind: „Bosnien-Herzegowina sieht sich seiner schwersten existenziellen Bedrohung der Nachkriegsperiode konfrontiert“. Dieser Satz steht in dem jüngsten Bericht des Spitzenvertreters der internationalen Gemeinschaft in Sarajevo, der für den Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) verfasst wurde. Christian Schmidt lautet der Name des Deutschen, der in diesem Sommer das mittlerweile umstrittene Amt vom österreichischen Diplomaten Valentin Inzko übernommen hat. Umstritten ist das Amt vor allem bei den bosnischen Serben, für die Inzko die meiste Zeit seines zwölfjährigen Mandats das Feindbild darstellte. Nun steht Schmidt im Visier der nach Muslimen zweitgrößten ethnischen Gruppe im kleinen Vielvölkerstaat.

Der frühere deutsche Landwirtschaftsminister hat relativ schnell den Ernst der Lage erkannt und hierfür das serbische Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums, Milorad Dodik, verantwortlich gemacht. Dodik bereite die Schaffung einer eigenen Armee der Serben-Republik vor und werde damit die Armee des Gesamtstaates faktisch auflösen. Darüber hinaus blockiere der 62-Jährige jetzt schon durch seinen Boykott gesamtstaatliche Institutionen. Sollte die internationale Gemeinschaft diese Politik weiter hinnehmen, werde sich die Serben-Republik „aus der verfassungsmäßigen Ordnung Bosniens entfernen“ und den Friedensvertrag von Dayton unterlaufen, schrieb Schmidt in dem Bericht.