Bosniens Präsident veranstaltete eine Party in seinem Kabinett

Man kann nicht sagen, er habe es nicht angekündigt. Das ewig streitsüchtige serbische Mitglied des dreiköpfigen Präsidiums Bosnien-Herzegowinas hatte letzte Woche nach dem Treffen mit dem neuen österreichischen Außenminister Michael Linhart vor Presseleuten erklärt, er werde die angespannte Atmosphäre in der Führungsriege lockern. Das wolle er tun, in dem er einen befreundeten Akkordeonspieler in sein Kabinett einlädt.

Gesagt, getan. Am Montag teilte Dodik in den sozialen Netzwerken ein Video von seinem Arbeitsplatz. Darauf ist er mit sechs weiteren Männern zu sehen. Einer davon ist der in der Woche zuvor erwähnte Musiker. Auch Dodiks Berater Radovan Kovačević und der Staatsminister für Außenhandel und Wirtschaftsbeziehungen Staša Košarac nahmen an der Party statt. Party?