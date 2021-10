Außenminister Linhart: Besuch bei "Freunden" in Bosnien-Herzegowina

Österreichs neuer Außenminister Michael Linhart (ÖVP) reiste am Donnerstag zu seiner ersten Dienstreise als Ressortchef. In der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo traf er u. a. das dreiköpfige Staatspräsidium, die Außenministerin Bisera Turković, den Hohen Repräsentanten Christian Schmidt sowie die Bürgermeisterin Benjamina Karić.

Für Linhart sei es ein Besuch bei "unseren Nachbarn, Freunden und hoffentlich auch in absehbarer Zeit Verbündeten innerhalb der EU". Mit seiner Reise setzt der neue ÖVP-Minister die Linie der türkis-grünen Regierung fort, die als Mentorin einer EU-Erweiterung um die Staaten des Westbalkans aufgetreten war: "Das ist der Teil, der fehlt, um Europa komplett zu machen. Der Westbalkan bedeutet für uns Sicherheit, Stabilität, aber auch wirtschaftliche Chancen". Beim Treffen betonte er auch, wonach die Zukunft des Landes in der Europäischen Union liegt.

Nationalisten im Angriffsmodus

Linhart hielt fest, dass für den Weg in die EU auch "alle Kräfte konstruktiv zusammenarbeiten" müssten. Österreich tritt für "ein einheitliches und souveränes Bosnien-Herzegowina" ein, sagte Linhart und spielte offensichtlich auf das serbische Mitglied des Staatspräsidiums Milorad Dodik (SNSD) an.

Seit einigen Wochen wird wieder die nationalistische Suppe in Bosnien-Herzegowina gekocht. Im nächsten Jahr finden vermutlich die wichtigsten Wahlen der jungen Geschichte des Landes statt, weshalb sich Dodik und seine Partei SNSD, die in Republika Srpska (RS) regiert, schon in Angriffsmodus befinden. Bei den Wahlen haben nämlich Oppositionsparteien erstmals seit langem sehr gute Siegeschancen, nachdem sie bei den vergangenen Wahlen aufhorchen konnten.