Bosnier und Serben sehen in Schallenberg einen Freund des Balkans

"Upgrade" zu Kurz

Serbiens staatliche Nachrichten- und Presseagentur Tanjug berichtet auch über den unerwarteten Werdegang des neuen Kanzlers. "Schallenberg hat in seinem Lebensplan die Position des Chefdiplomaten bestimmt nicht vorgesehen. Ganz bestimmt hätte er sich nie träumen lassen, dass er eines Tages Kanzler wird", schreibt Tanjug.

Für die serbischen Medien ist Schallenbergs Einstellung gegenüber dem Kosovo ein wichtiger Aspekt. So erinnert das Portal Telegraf an sein Meeting mit dem serbischen Außenminister Nikola Selaković von Mitte Juli. In diesem sagte er, dass die Europäische Union ohne den Westbalkan nicht vollständig und dass er sei mit dem Tempo der EU-Integration nicht zufrieden sei.



Schallenberg unterstrich die Bedeutung des Abkommens zwischen Serbien und dem Kosovo. Dieses sei aus seiner Sicht wesentlich für den EU-Beitritt Serbiens. Die Unabhängigkeit des Kosovo sollte laut ihm von allen in der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden. Gleichzeitig lehnte Schallenberg die Idee ab, die Grenzen in der Balkan-Region neu zu ziehen.

Večernje novosti sehen in Schallenberg ein "Upgrade" zu Kurz - zumindest, wenn es um die EU-Perspektive Serbiens geht. "Als Minister setzte er sich mit großem Engagement dafür ein, dass Serbien so schnell wie möglich EU-Mitglied wird und behauptete, dass alle Voraussetzungen für einen schnelleren Weg Serbiens nach Europa gegeben seien. Er hat diese Balkan-Agenda noch mehr vorangetrieben als Kurz selbst", schreibt die serbische Tageszeitung.