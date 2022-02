Wie wahrscheinlich ist ein EU-Beitritt der Ukraine wirklich?

Erste Forderung kam aus Polen

In der EU mehren sich nun die Stimmen, der Ukraine beizustehen, indem man ihr einen Beitritt zur Union anbietet. Den Anfang machten in der Vorwoche Slowenien und Polen. Bis zum Jahr 2030 solle das Land der EU angehören, forderten die Premiers Janez Jansa und Mateusz Morawiecki. In einem gemeinsamen Brief an ihre EU-Amtskollegen forderten sie die EU-Regierungschefs zu "schnellen und mutigen Entscheidungen" auf. "Wir müssen einen ambitionierten und greifbaren Plan für eine rasche Integration der Ukraine in die EU bis zum Jahr 2030 ausarbeiten", heißt es in dem Schreiben. Eine Kopie davon ging auch an Bundeskanzler Karl Nehammer.