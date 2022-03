Loyal, ergeben, gewissenhaft. Und das bis zum Tod. Wer es in Putins Umfeld in den vergangenen Jahren zu etwas bringen wollte, musste genau das sein. Nicht umsonst waren alle in seinem innerem Zirkel Silowiki, also Geheimdienstler, die dieselbe Schule durchlaufen haben wie er.

Dass sich einer dieser Männer gegen den Kremlchef wenden könnte, ihn stürzen könnte, ist schon länger Wunschtraum mancher Strategen in westlichen Staatskanzleien. Jetzt vermeldete der ukrainische Militärgeheimdienst genau das: In politischen und wirtschaftlichen Kreisen sei die Unzufriedenheit so groß, dass eine Palastrevolution geplant werde. Ausführen solle die mit FSB-Chef Aleksandr Bortnikow ausgerechnet einer von Putins engsten Weggefährten. Selbst eine Vergiftung des Kremlchefs wird kolportiert.