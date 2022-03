Putin-Vertrauter Medwedew warnt vor atomarer Katastrophe

Einst galt Medwedew als eine der zurückhaltenderen Personen in Putins Entourage. Seine Äußerungen geben einen Einblick in die Denkweise der russischen Führung - mitten in der schwersten Krise zwischen Russland und dem Westen seit der Kuba-Krise 1962.

Die Führung in Moskau werde niemals die Zerstörung Russlands zulassen, erklärte Medwedew. Sollten die USA ihre Ziele erreichen, dann könnte der Welt eine dystopische Krise bevorstehen, die in einer "großen atomaren Explosion" enden würde.

Welt nach Putin

Medwedew zeichnete auch das Bild einer Welt nach Putin, die auf den Zusammenbruch Russlands folgen würde: Die Zerstörung des größten Landes der Erde könne zu einer instabilen Führung in Moskau führen, die über eine maximale Anzahl von Atomwaffen verfüge, die auf Ziele in den Vereinigten Staaten und in Europa gerichtet seien.

Russlands Zusammenbruch würde zum Entstehen von fünf oder sechs Staaten auf der eurasischen Landmasse führen, die Atomwaffen besitzen und von "Freaks, Fanatikern und Radikalen" regiert würden. "Ist das eine Dystopie oder eine verrückte futuristische Vorhersage? Ist es Pulp Fiction? Nein."