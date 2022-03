"Keine Friedenstruppen": Moskau warnt NATO vor Entsendung von Soldaten

Das russische Präsidialamt warnt vor einer Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine. "Jede mögliche Konfrontation zwischen unseren Truppen und NATO-Kräften könnte klare Konsequenzen haben, die schwer zu korrigieren sind", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor Journalisten.

Polens dahin gehende Idee sei waghalsig und extrem gefährlich, so Peskow. Die Regierung in Warschau hatte zuvor eine internationale Friedenstruppe vorgeschlagen, die sich in der Ukraine dann auch verteidigen sollte.