Papier- und Chemieindustrie brauchen das meiste Gas

2020 betrug der Energetische Endverbrauch bei Papier und Druck 5,9 Terawattstunden Gas, in der Chemie und Petrochemie waren es 5,1 Terawattstunden. Das sind 19,3 bzw. 16,7 Prozent des gesamten Gasverbrauchs im produzierenden Bereich. Dahinter folgten die Eisen- und Stahlerzeugung mit 4,7 Terawattstunden Gas, die keramische Industrie (Steine und Erden, Glas) mit 4,4 Terawattstunden und die Lebensmittelindustrie mit 3,5 Terawattstunden.

Gas derzeit mehr oder weniger alternativlos

Insgesamt werden aktuell rund 40 Prozent des Erdgases von der Industrie verbraucht. In der Produktion etwa von Papier, Stahl, Glas oder auch Kunstd├╝nger ist Gas derzeit mehr oder weniger alternativlos, der fossile Brennstoff soll gem├Ą├č den Klimazielen in diesem und im n├Ąchsten Jahrzehnt jedoch durch gr├╝nen Wasserstoff oder gr├╝nes Gas ersetzt werden. Weitere 30 Prozent des Gases werden f├╝r Strom und Fernw├Ąrme, etwa in der M├╝llverbrennung, verwendet und 20 Prozent von den Haushalten, die mit Gas heizen.

Weniger Gas gespeichert wegen hoher Preise

Laut Gas Infrastructure Europe ist der Gas-F├╝llstand in ├ľsterreich von zuletzt 18,2 Prozent Mitte Februar weiter auf 15,5 Prozent gesunken. Damit sind in ├ľsterreichs Gasspeichern derzeit noch 14,8 Terawattstunden Gas eingelagert. Aufgrund der schon 2021 hohen Gaspreise wurde im vergangenen Jahr weniger Gas gespeichert als sonst. Die Gasversorger beginnen in der Regel nach Ende der Heizsaison mit dem Einspeichern. Im Gespr├Ąch ist ein Erdgasbevorratungsgesetz, das einen F├╝llstand von 80 Prozent vorschreiben soll.