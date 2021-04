Untersuchungsbericht: Neuer Borealis-Chef mit Altlast

Seit 1. April ist Thomas Gangl CEO des Chemie- und Kunststoffkonzerns Borealis. Der vormalige OMV-Vorstand und Vertraute von Konzernchef Rainer Seele tritt den neuen Job mit einer Altlast an. In einem Untersuchungsbericht wird dem 49-Jährigen vorgeworfen, den Aufsichtsrat der OMV in Zusammenhang mit der vier Milliarden Euro teuren Übernahme der Mehrheit an Borealis teils nicht vollständig und teils sogar falsch informiert zu haben.

OMV-Aufsichtratsvorsitzender Mark Garrett hatte eine renommierte Wirtschaftsanwaltskanzlei mit der Untersuchung beauftragt. Anlass waren Spekulationen in und außerhalb des Konzerns, die OMV hätte an den Miteigentümer Mubadala in Abu Dhabi zu viel bezahlt und der Aufsichtsrat sei nicht vollständig informiert worden.

Die entscheidende Aufsichtsratssitzung der OMV über den bisher größten Deal in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte, der unter „Projekt Opera“ lief, fand am 11. März 2020 statt. Das Gremium stimmte der Übernahme zu.