Geheimhaltung: Wieder Untersuchung bei der OMV

Als Anlass wurde in den Mitteilungen an die Mitarbeiter ein KURIER-Artikel vom 28. November 2020 genannt. Dieser handelte vom ungewöhnlichen Briefwechsel zwischen Seele und dem damals neuen Aufsichtsratschef Mark Garrett. Nur im letzten Absatz wurde erwähnt, in deutschen Branchenkreisen werde kolportiert, dass nur noch zwei Bieter (PKN Orlen, EG Group) um die Tankstellen im Rennen seien. EG erhielt kurz darauf den Zuschlag.

Gar so vertraulich waren die Informationen allerdings nicht. Sie waren damals in Deutschland außerhalb der OMV längst breit bekannt. Deswegen eine solche Untersuchung zu starten und so viele Mitarbeiter generell zu verdächtigen, ist gegenüber der Belegschaft wenig vertrauensbildend. Insider spekulieren daher, dass der Anlassfall nur ein Vorwand gewesen sein könnte, um die Mitarbeiter in gewisser Weise einzuschüchtern.

In der Einwilligungserklärung heißt es, das Audit werde durchgeführt, um „etwaige Verstöße“ gegen arbeitsvertragliche Geheimhaltungspflichten oder gesetzwidriges Verhalten zu erkennen und zukünftigen Verletzungen entgegenzuwirken. Die Betroffenen mussten sich auch zur Geheimhaltung über das Audit selbst verpflichten.

Im Öl-, Gas- und Chemiekonzern, an dem die Republik 31,5 Prozent hält, wurde in den vergangenen Jahren schon öfter hochnotpeinlich untersucht. Seele soll, hört man, über Informationen, die er nicht kontrollieren kann, besonders erbost sein.

Der Aufsichtsrat wurde über diese Untersuchung nicht vorab informiert. Die letzten umfangreichen Untersuchungen, teils mithilfe externer Anwälte, hatte Wolfgang Berndt veranlasst, gegangener Vorgänger von Garrett als Aufsichtsratsvorsitzender und mit Seele befreundet.

Im Vorjahr hatte wie berichtet die Betriebsratsvorsitzende Christine Asperger das Handtuch geworfen. Das Unternehmen war bei einer Untersuchung in Handy und E-Mail-Account einer Betriebsrätin hinein gegangen.