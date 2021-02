Machtkampf in der OMV spitzt sich zu

In der teilstaatlichen OMV, einem der größten börsenotierten Konzerne dieses Landes, spielt es sich heftig ab. Nach außen hin wird kalmiert, doch im Hintergrund liefern sich OMV-Chef Rainer Seele und der neue Aufsichtsratsvorsitzende Mark Garrett ein erbittertes Match.

Im Mittelpunkt des Hauens und Stechens, das an mehreren Fronten geführt wird, steht die Integration der Petrochemie-Gruppe Borealis. Die OMV zahlte ihren Miteigentümern in Abu Dhabi (Mubadala) mehr als vier Milliarden Euro für die Mehrheit an der Cashcow Borealis. Die größte Übernahme in der österreichischen Unternehmensgeschichte muss für die OMV ein Erfolg werden.