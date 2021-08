171 Hidden Champions: Wo Österreichs Wirtschaft top ist

Hidden Champions spielen laut Simon-Kucher gemessen am Marktanteil auf einem Kontinent oder gar weltweit ganz oben mit – idealerweise unter den Top drei.

So etwa das Wiener Unternehmen Hörbiger (im Bereich Komponenten für Kompressoren) oder Jungbunzlauer aus dem nördlichen Weinviertel. Jungbunzlauer gilt als weltweit größter Produzent von Zitronensäure. Etwas bekanntere Namen sind vielleicht Andritz aus Graz (Technologie- und Weltmarktchampion u.a. in der Zellstoff- und Papierindustrie, der metallverarbeitenden Industrie sowie in der industriellen Fest-Flüssig-Trennung) oder der weltweit tätige Kranhersteller Palfinger aus Salzburg und der Seilbahnbauer Doppelmayr aus Vorarlberg.