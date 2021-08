Austro-Start-ups: Potenzial für mindestens 50 weitere Einhörner

Felix Ohswald, Mit-Gründer der inzwischen 1,3 Mrd. Euro teuren Wiener Lernplattform GoStudent, hat nur ein Ziel: Das größte Bildungsunternehmen der Welt aufzubauen. Größenwahn? „Nein, genau diese Einstellung brauchen wir, um aus Österreich heraus Weltmarktführer zu formen“, ist Lisa-Marie Fassl überzeugt. Die neue Regierungsbeauftragte für Start-ups will „die heimischen Start-ups „aus ihrer Nische heraus und Österreich auf die internationale Landkarte bringen“, wie sie im KURIER -Interview erläutert.

Start-ups sind per Definition jünger als zehn Jahre, innovativ, technologieorientiert und haben ein skalierbares Geschäftsmodell, was relativ rasches Wachstum ermöglicht. In Österreich fallen jährlich 1.000 bis 1.500 von rund 38.000 Unternehmensgründungen darunter. Es ist also nur eine kleine Minderheit, die „größer denkt“, wie Fassl meint.