GoStudent-Gründer: „Wollen eine globale Schule aufbauen“

Wollen Sie mit GoStudent auch in China aktiv werden?

Nein, in China gibt es eben schon diese großen, starken Player. Lieber im Rest der Welt …

Welche Länder stehen heuer auf der Expansionsliste?

Wir sind in 15 Ländern aktiv und planen gerade den Markteintritt in Latein- und Südamerika, Kanada und den USA. In Europa beginnen wir in ein, zwei Monaten in Polen. Die Mitarbeiterzahl soll von 600 (250 davon in Wien) auf mehr als 1.000 steigen.

Wie schwierig ist es, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und sie zu integrieren?

Das ist eine sehr große Herausforderung. Je größer die Firma wird, desto schwieriger ist es. Software-Entwickler können mittlerweile von überall auf der Welt arbeiten. Alle Global Player suchen längst international. Wir konkurrieren hier mit den IT-Riesen Google, Apple und Co., die sich sehr viel Mühe bei der Rekrutierung geben. Da sind wir als GoStudent noch zu unbekannt.