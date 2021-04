Schramböck: "Es wimmelt und wuselt in der Start-up-Szene"

Die heimische Start-up-Szene ist dank vieler digitaler Geschäftsmodelle, viel Kreativität und auch dank der großzügigen Covid-Hilfsmaßnahmen der Regierung bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. Die von vielen befürchtete Pleitewelle ist vorerst ausgeblieben, die Gründertätigkeit hat im Vorjahr sogar leicht zugenommen und vier von fünf Jung-Unternehmen wollen heuer zusätzliches Personal einstellen. Das sind die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen "Austrian Startup-Monitors 2020", der am Dienstag präsentiert wurde.

"Es wimmelt und wuselt in der Start-up-Szene", kommentierte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck den Monitor, für den 595 heimische Start-up-Gründer/innen befragt wurden. Hergestellt wird der jährliche Monitor vom AIT Austrian Institute of Technology, dem ThinkTanks "Austrian Startups" und dem Gründungszentrums der Wirtschaftsuniversität Wien. Insgesamt sind seit 2009 rund 2.600 Gründungen in die Studie eingeflossen.