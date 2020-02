Zu wenig Geld: Die österreichische Start-up-Szene stagniert

Die österreichische Start-up-Szene hat im europäischen Vergleich das Nachsehen. Das lässt sich auch mit Zahlen belegen, wie eine Studie der Beraterfirma EY zeigt. „Die Entwicklung der österreichischen Start-up-Szene ist ein zweischneidiges Schwert“, sagt dazu Thomas Gabriel, Partner und Leiter der Start-up-Initiative von EY.

„Auf der einen Seite sehen wir eine steigende Anzahl von Finanzierungsrunden, immer mehr heimische Jungunternehmer erhalten frisches Kapital. Auf der anderen Seite sehen wir aber einen klaren Trend zu immer kleinteiligeren Finanzierungen. Es fehlen die ganz großen Ideen und die ganz großen Finanzierungsrunden.“

Risiko- und Wagniskapital fehlen

Im europaweiten Vergleich liegt Österreich beim Finanzierungsvolumen nur auf Rang 17. Die Top-10-Deals in Österreich hatten im ersten Halbjahr 2019 ein Durchschnittsvolumen von acht Millionen Euro. Die Schweiz lag bei 41 Millionen Euro, Deutschland bei 151 Millionen Euro. Am meisten Geld von Investoren sammelten in Österreich im ersten Halbjahr 2019 Hookipa Biotech mit 33 Millionen Euro ein, gefolgt von Adverity mit elf Millionen Euro und Usound mit neun Millionen Euro.

Auch Wirtschaftsforscher Christian Keuschnigg verweist in einer Studie im Auftrag des Rats für Forschung und Techologieentwicklung auf das fehlende Risiko- und Wagniskapital in Österreich. Das Niveau der Wagniskapitalfinanzierung liege in Österreich bei rund einem Zehntel des europäischen Schnitts. Der Vergleich erfolgte mit wirtschaftlich ähnlichen Ländern mit ähnlicher Größe, nämlich mit Israel, Dänemark, Schweden und der Schweiz.