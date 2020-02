Hansi Hansmann: "Unternehmertum liegt den Österreichern nicht"

Die Politik kann es also möglich machen. Ist es aber auch ihre Aufgabe?

Ja, selbstverständlich! Weil es darum geht, Dinge in Bewegung zu setzen, die dann ihre eigene Dynamik bekommen. Man darf nicht warten, bis das von selbst vielleicht irgendwann passiert.

Was haben die Vorzeigeländer gemacht?

In Portugal zum Beispiel hat man vor ein paar Jahren das Start-up-Festival "Web Summit" von Dublin nach Lissabon geholt, indem man den Veranstaltern zehn Millionen Euro gezahlt hat. Mit dem Festival sind auch die Leute und die Start-ups gekommen. Und es gibt viel politische Unterstützung im Land.

In Österreich hatten wir das Pioneers Festival.

Ja, das hatten wir einmal. Es war einzigartig. Zwischen 2012 und 2015 war es das aufregendste und coolste Start-up-Festival in ganz Europa. Aber wir haben es verhungern lassen. So ein Festival kann man nicht wirtschaftlich betreiben, es kostet eine bis eineinhalb Millionen Euro. Statt dass die Stadt Wien und oder die Republik gesagt hätten, wir wollen das weiter haben, hat man es eingehen lassen. Keiner wollte Geld dafür in die Hand nehmen.

Andere Dinge sind aber entstanden: Inkubatoren, Co-Working-Spaces, TV-Shows. Und jetzt?

Tja. Jetzt geht es um viel Geld, um hohe Investitionen. Und um das Mindset der Leute. Das muss man zusammenbringen, sonst wird das nichts. Wir tun zu wenig und denken nicht groß genug. In Israel hat man diese Dinge in Bewegung gesetzt. Mit dem Ergebnis, dass es 400 Venture Capital Firmen gibt. In Österreich: drei oder vier.

Eine Zeit lang sah es so aus, als könnten wir Wien als spannende Start-up-Stadt für die Länder in Osteuropa positionieren.

Das wäre es auch gewesen. Es war aufgelegt für uns. Die Menschen aus Osteuropa haben danach gehungert, zu uns zu kommen. Das war unsere Generationenchance – und die haben wir verschlafen. Wir haben es total versäumt. In CEE gibt es eine andere Unternehmer-Agilität, eine andere Kampfbereitschaft, eine andere Energie. Aber kein Geld. Man hätte die Menschen in Bussen zu uns bringen müssen, hätte ihnen alles geben sollen – Wohnung, Firma, Startkapital.

Zu wenig Willkommenskultur.

Keine. Man will die Leute nicht hierher holen. Schon gar nicht aus Belgrad oder Bulgarien. Dabei gibt es in Belgrad eine grandiose TU mit viel Know-how. Und wir? Wir haben die Rot-Weiß-Rot-Karte, eine Missgeburt von Anfang an, die es verhindert, dass man Menschen zu uns holen kann.

Im neuen Regierungsprogramm sind Investitionen für den Start-up-Bereich aber berücksichtigt.

Ja. Mit einem Hundert-Millionen-Euro-Fonds. Das macht mich sprachlos. Das ist nichts, überhaupt nichts. Es ist wirklich lächerlich. Wenn da nicht mindestens eine Null mehr dranhängt, brauchen wir gar nicht weiter darüber nachzudenken. Wir haben den Gründerfonds und den Mittelstandsfonds, mit zusammen 140 Millionen Euro. Das läuft bald aus. Der neue Fonds wäre also kleiner als das, was wir bisher hatten. Wir müssen uns konkret die Frage stellen: Wollen wir in der Zukunft da mitspielen? So, wie wir jetzt tun, wird es nämlich garantiert nichts.

Wie lange haben wir das alles schon verschlafen?

Sicher fünf bis sechs Jahre.

Ist es jetzt zu spät?

Ja.

Warum?

Weil die Musik woanders spielt. Es gibt keinen Grund, nach Wien zu gehen. Bei der Erstfinanzierung sind wir ganz gut, es ist relativ leicht, anfangs zu ein bisschen Geld zu kommen. Vielleicht ist es sogar zu leicht. Dann aber wird es traurig. Die Anschlussfinanzierungen gibt es nicht. Also gehen die guten Start-ups weg oder sie gehen von Anfang an woanders hin.