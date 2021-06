Heimische Start-ups hätten heuer schon mehr als eine halben Milliarde Euro an Investorengeld eingesammelt, mehr als doppelt so viel als im Corona-Jahr 2020. Hauptgrund für das verstärkte Engagement ausländischer Geldgeber sei das Niedrigzinsumfeld, das viel Geld in den Markt spüle. Gleichzeitig steige die Attraktivität von alternativen Investments. Große Venture-Capital-Fonds kämen nach Europa, weil hier die Bewertungen der Firmen noch moderater seien als im Silicon Valley.