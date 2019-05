Förderung in Singapur: Chance für Austro-Start-ups in Asien

Zu tun bekommen werden es die Österreicher mit einer für hiesige Verhältnisse eher ungewöhnlichen Welt. Start-up-Unternehmen in Block 71 können etwa alle Forschungseinrichtungen der Hauptuniversität nützen. Darüber hinaus hat NUS Enterprise zahlreiche Partnerschaften mit Industrieunternehmen wie Bayer, Singapore Airlines, Mercedes Benz, Huawai oder Cisco. Übrigens: Laut Start-up-Ecosystem-Ranking hat Singapur das Technologiezentrum Silicon Valley als weltweit führende Nummer eins für Start-up-Talente überholt.

NUS ist aber nur ein Beispiel für die Anstrengungen Singapurs in Richtung Innovationsführerschaft. So ist in hier auch das Singapore-ETH Centre for Global Environment Sustainability tätig. Das Unternehmen, ursprünglich ein Ableger der Schweizer ETH (Eidgenössische Technische Hochschule), ist ein eigenständiges Privatunternehmen, das sich unter anderem vor dem Hintergrund der Erderwärmung mit der Stadtplanung der Zukunft beschäftigt.