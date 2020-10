Investor Altrichter: Wie Start-ups jetzt überleben können

Die Förderungen konnten eine Pleitewelle bisher verhindern. Kommt sie jetzt zeitverzögert im Winter?

Dass verhältnismäßig wenig Start-ups in der Pandemie in Schieflage geraten sind, liegt vor allem einmal an deren Agilität, Effizienz und niedrigen Kosten, und dann erst an den Förderungen. Start-ups, die gerade in der Wachstumsphase sind und Kostendruck – vor allem durch Mitarbeiter – haben, die könnte natürlich das Ende von Abgabenstundungen oder Kurzarbeit treffen. Da geht es ihnen wie allen anderen Unternehmen auch. Im Gegensatz zu diesen kann ein Start-up im Notfall auch mal freezen und die Kosten gegen Null fahren. Der Vorteil ist, dass sich Start-ups Eigenkapital besorgen können. Der kritische Pfad ist dessen Verfügbarkeit. Daran arbeiten wir.