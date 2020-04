WU-Professor Franke: "Krisen befeuern den Erfindergeist"

Der gebürtige Deutsche, geboren 1966, hat in München studiert und unter anderem am Massachusetts Institute of Technology (MIT) unterrichtet. Im Jahr 2001 gründete Franke das Institut für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien, dem er seither vorsteht.

Franke ist Mitglied in verschiedenen internationalen Forschungsverbänden und Experte für Innovationen in kleinen und mittelständischen Unternehmen.