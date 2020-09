Fahrradhersteller Woom holt Investoren und Geld für Expansion

Beim Einstieg der Investoren handle es sich um eine Minderheitsbeteiligung. Die beiden Firmengründer Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka behalten weiterhin die Mehrheit des Unternehmens, Guido Dohm ist seit Sommer in der Geschäftsführung von Woom und betreibt die Expansion weiter. Mit welcher Summe die Investoren eingestiegen sind, darüber will man bei Woom nicht sprechen. "Wir können nicht schon am ersten Tag vertragsbrüchig werden und über dieses Geheimnis reden", scherzt Eigentümer Ihlenfeld.

Die Kapitalrunde wurde vor etwa einem Jahr in die Wege geleitet. "Wir haben erkannt, dass wir einen Schritt weiter gehen müssen - in der Produktion, bei den Produkten, im Service", so die beiden Gründer. Auch die hohe Nachfrage von 2020 und die Lieferschwierigkeiten des heurigen Jahres spielen hier eine Rolle. Das Wachstum von 60 Prozent heuer „hat uns auf dem falschen Fuß erwischt“, gesteht Ihlenfeld ein. 2020 werden rund 230.000 Räder verkauft werden, so die Prognose.

Mit den Partnern soll nun die Produktion der Fahrräder auch in Europa aufgebaut werden. "Schon Anfang Dezember werden wir die Produktion in Polen starten", erklärt Geschäftsführer Guido Dohm. Bisher ließ woom wie die Fahrräder in Asien, genauer gesagt in Kambodscha, fertigen - das wird auch weiterhin beibehalten. "Ein Drittel der Gesamtproduktionsmenge soll künftig aus Polen kommen, vor allem für den europäischen Markt. Das heißt, wir verschiffen unsere Räder nicht mehr über die Weltmeere, sondern produzieren am Kontinent", sagt Dohm.