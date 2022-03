Putins Abnützungskrieg und vier Szenarien

Seit Tagen wird immer offensichtlicher, dass Russland es auf einen sogenannten „Abnützungskrieg“ herauslaufen lässt: Festgefrorene Fronten, massiver Einsatz von Artillerie, weitere und stärkere Bombardierung von Städten. Immer wieder zerstören die Bomben und Raketen Nachschub-, Munitions- und Tanklager. Moskau scheint den Krieg darauf herauslaufen zu lassen, wer „den längeren Atem hat“, während Zivilisten in allen größeren ukrainischen Städten in Angst und Schrecken leben müssen. Die russischen Raketen können jeden Winkel im Land treffen.

„Die Russen wurden in der ersten Angriffswelle die Opfer ihrer eigenen Propaganda – nun müssen wir schauen, dass wir nicht die Opfer unserer Gegen-Propaganda werden“, sagt Taras Chmut, Leiter der „Come Back Alive“-Stiftung, die für die ukrainischen Streitkräfte Millionen Dollar an Spenden gesammelt hat, in einem Interview. Es ist nur eine Frage von Tagen, vielleicht Wochen, ehe die Stadt Mariupol endgültig von den russischen Streitkräften in Besitz genommen wird. Geschieht das, dürfte der Druck auf die Front am Donbass massiv zunehmen. Und daraus ergeben sich die hier angeführten Szenarien.