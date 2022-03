Um die ukrainische Stadt Mariupol wird weiter heftig gekämpft

In der Stadt Mariupol in der Ukraine gibt es schon seit Wochen heftige Kämpfe. Die Regierung in der Ukraine fürchtet, dass die Kämpfe jetzt noch schlimmer werden. Russland schickte nämlich weitere Truppen in die Nähe von Mariupol. Der Präsident von der Ukraine meinte, das sei für die Menschen in der Stadt besonders schlimm.

In Mariupol haben nämlich 160.000 Menschen keinen Strom. Die Bewohner konnten bisher auch noch nicht in Sicherheit gebracht werden.

Das russische Militär will jetzt auch die Verteidigung um die Hauptstadt Kiew durchbrechen. Das glaubt zumindest das ukrainische Militär. Beide Länder wollen trotzdem diese Woche weiter miteinander über Frieden reden.

Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen.