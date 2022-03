Teure Aussichten für den Urlaub

Der „Krieg in Europa“ schreckt Asiaten und Amerikaner ab

Der Krieg in der Ukraine leitet Reiseströme rund um den Globus um. Direkt und indirekt. So sind Russland und die Ukraine mit insgesamt knapp 200 Millionen Einwohnern wichtige Reisenationen, die traditionell in der Türkei oder Ägypten für ausgebuchte Hotels sorgten. In Österreich meldeten vereinzelte Orte einen hohen Anteil an russischen Gästen. Landesweit lag ihr Nächtigungsanteil vor der Krise unter zwei Prozent. Der Krieg legt aber auch Reiseströme aus Übersee lahm.

20 Prozent Stornos

Laut einer Umfrage unter Reisenden in den USA wollen 20 Prozent der befragten Europa-Touristen ihren Urlaub aufgrund des Kriegs in der Ukraine verschieben, 13 Prozent wollen ihn stornieren, zitiert Hoteliers-Sprecherin Susanne Kraus-Winkler aus einer entsprechenden Umfrage.

Markus Martinek, Chef von Sato-Tours, kann das nur bestätigen. Sein Unternehmen bringt normalerweise unter anderem viele Touristen aus Süd- und Nordamerika nach Europa. „In den vergangenen zwei Wochen haben wir aber 20 Prozent Stornos im Incoming“, sagt er. Ähnlich düster das Bild in Asien. Japanische Airlines haben alle Europa-Verbindungen gestrichen, was die Verunsicherung in der Region schürt. Da der Luftraum über der Ukraine, Belarus und Russland von europäischen Fluggesellschaften umflogen werden muss, hat etwa die Finnair fast alle Flüge nach Asien eingestellt.