Wifo: Tourismus nach Lockdown unerwartet rasch erholt

In Salzburg gab es im Dezember im Vergleich zum Vormonat November ein Plus von 222,3 Prozent, in Tirol von 214,2 Prozent, in Vorarlberg von 262,8 Prozent und in √Ėsterreich insgesamt von 87,3 Prozent.

Die nominellen Einnahmen im heimischen Tourismus (einschließlich Tagesreisen sowie Verwandten- und Bekanntenbesuche) beliefen sich in der Wintervorsaison in den Monaten November und Dezember nach ersten Schätzungen des Wifo auf 2,42 Mrd. Euro.

Kaum Mehrbelastung

Das waren um 38,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum der Normalsaison 2018/19 und real (inflationsbereinigt) um 43,6 Prozent weniger.

Die sehr rasche Verbreitung der Omikron-Variante mit neuen H√∂chstst√§nden an Infizierten tr√ľbte die Stimmungslage zu Jahresbeginn wieder ein, die Mehrbelastung der Spit√§ler sei aber trotz der hohen Infektionszahlen noch immer gering.

Das habe Lockerungen der Pandemiema√ünahmen zur Folge, von denen der Tourismus profitieren k√∂nne. "Verbunden mit einer sichtbar ungebrochenen Reiselust, lassen diese Entwicklungen hoffen, dass sich in den f√ľr die √∂sterreichische Tourismuswirtschaft so wichtigen Monaten Februar und M√§rz die Erholung im Tourismus weiter fortsetzt", so die Wirtschaftsforscher.

Welche touristischen Wirkungen der Strategiewechsel im √∂sterreichischen Pandemiemanagement mit sich bringt, lasse sich aber kaum in genauere Prognosen √ľbersetzen.