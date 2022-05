Welche Corona-Regeln in den beliebtesten Urlaubsländern gelten

Türkei

Es gilt die 3-G-Regel und einer verpflichtende Online-Registrierung. Kinder unter 12 Jahren benötigen keinen der Nachweise. An den Grenzübergängen könnten stichprobenartig PCR-Tests durchgeführt werden. Bei einem positiven Ergebnis ist eine 7-tägige Quarantäne anzutreten. Diese endet am 7. Tag ohne PCR-Test. Aktuelle Informationen bietet die österreichische Botschaft in der Türkei.

Israel

Seit März 2022 gelten neue Einreisebestimmungen unabhängig vom Impfstatus. Bei Abflug ist ein PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) in englischer Sprache inkl. Vermerk der Passnummer und ein Online-Einreiseformular notwendig. Ebenso ist seit 9. März 2022 eine Reiseversicherung, welche die Behandlungskosten von Covid-19 abdeckt, verpflichtend. Nach der Ankunft am Flughafen wird bei allen Reisenden ein kostenpflichtiger PCR-Test durchgeführt – bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses ist man in Quarantäne. Eine Ausnahme gilt für Reisende, die innerhalb der letzten 60 Tage genesen sind.

USA

Eine Einreise in die USA ist seit 8.November 2021 nur dann erlaubt, wenn sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Vor dem Abflug in die USA muss ein Gesundheitsformular ausgefüllt werden. Das gilt auch für den Transit. Ein Impfnachweis und ein negativer PCR- oder Antigen-Test, die nicht länger als 1 Tag vor Abflug gemacht worden sein dürfen, sind nachzuweisen.

Aktuelle Informationen gibt es auf der Website der US-Botschaft in Österreich.

Marokko

Die Einreise nach Marokko gelingt mit einem Impfnachweis, einem negativen PCR-Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden) und einem ausgedruckten und unterschriebenen Gesundheitsformular. Für Touristen besteht außerdem die Möglichkeit innerhalb von 48 Stunden einen zusätzlichen Test in Ihrer Unterkunft durchführen zu lassen.

Thailand

Seit dem 1. November 2021 ist die Einreise nach Thailand für alle Personen möglich. Vollständig geimpfte Personen müssen sich über den Thailand-Pass registrieren und einen Impfnachweis und einen Krankenversicherungsnachweis mit Deckungssumme in Höhe von 10.000 US-Dollar, die auch die Behandlung von COVID-19 einschließt, hochladen.

Nicht Geimpfte können unter den gleichen Bedingungen einreisen, wenn sie zusätzlich einen Nachweis über einen negativen PCR-Test über den Thailand-Pass hochladen, der bei Abflug nicht älter als 72 Stunden ist. Eine Testpflicht nach Einreise besteht dann nicht mehr. Für nicht Geimpfte, die keinen negativen PCR-Test über den Pass hochladen, besteht eine Quarantänepflicht von fünf Tagen sowie die Pflicht zu einem PCR-Test am fünften Tag nach Einreise. Buchung des Quarantänehotels und des Tests müssen vor Einreise bei der Registrierung über den Thailand-Pass nachgewiesen werden.

Weitere Details sind auf der Webseite der thailändischen Tourismusbehörde abrufbar.