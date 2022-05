Andreas Bergthaler: "Der Bundeskanzler ist kein Virologe"

Die Corona-Infektionszahlen in Österreich sinken weiter, am Dienstag wurden 2.900 Neuansteckungen registriert. Das bedeutet aber nicht, dass die Pandemie vorbei sei, betonte Andreas Bergthaler, Virologe und Mitglied im Krisengremium Gecko, in der "ZiB2".

Noch sei unsicher, wie sich das Infektionsgeschehen in Österreich weiter entwickelt. So verzeichnen etwa Portugal und Südafrika derzeit einen starken Anstieg der hoch ansteckenden Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5. "Es gibt aber Unterschiede zu Österreich, bei uns war vor allem die Variante BA.2 dominant, die wahrscheinlich einen höheren Schutz vor BA.4 und BA.5 bietet", erklärte Bergthaler.