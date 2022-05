WKÖ-Chef Mahrer fordert ein Ende der „Maskenqual“

Mahrers Forderung kam drei Tage nach dem Virus-Sager von Bundeskanzler Karl Nehammer, der beim ÖVP-Bundesparteitag in Graz am Samstag quasi einen Schlussstrich unter die Corona-Pandemie gezogen hatte. Vor seinen Vertrauten und live per Stream hatte der Regierungschef voll Euphorie die Delegierten mit den Worten „So viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr“ begrüßt und damit für Kopfschütteln gesorgt.

"Missachtungsmodus"

Nach insgesamt 4,2 Millionen Covid-Infizierten und 21.000 Todesopfern in Österreich hatte Nehammer am Samstag beim Thema Corona quasi in den Modus der Missachtung geschaltet, schreibt das Blatt weiter. Und damit die Warnungen der Experten, die bereits im April - im Gegensatz zu den vergangenen zwei Jahren - von der türkis-grünen Regierung einen Plan für den kommenden Herbst forderten, in den Wind geschlagen.