Shanghai: Ende des Lockdowns in Sicht

Im restlichen Monat Mai würden aber noch viele Beschäftigte in „geschlossenen Kreisläufen“ verbleiben - was häufig bedeutet, dass die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen wohnen. Der öffentliche Nahverkehr soll am 22. Mai mit der Wiederaufnahme seines Betriebs beginnen.

Priorität habe die Wiedereröffnung von Strecken, die die Flughäfen, Bahnhöfe und Krankenhäuser der Stadt verbinden. Laut Zhang normalisieren sich auch die Frachtlieferungen nach fast zweimonatiger Unterbrechung wieder. Der tägliche Containerumschlag in den Häfen Shanghais liege jetzt bei etwa 90 Prozent des Niveaus von vor einem Jahr.