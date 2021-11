Mehrheit des Gesundheitspersonals geimpft + Warnung vor Worst-Case-Szenario

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 33.498 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind knapp 10.000 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 23.543 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 289,0 von 277,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 55 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Knapp 200 Personen haben am Samstag im Rahmen einer Impfaktion am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) in einer Boeing 777 eine Injektion zum Schutz vor Corona erhalten. Hauptsächlich sei die dritte Dosis verabreicht worden, sagte eine Sprecherin der Austrian Airlines (AUA) zur APA. Auch Erstimpfungen waren den Angaben zufolge dabei. Das Angebot war eine Kooperation von AUA, Flughafen sowie dem Roten Kreuz NÖ. Die Airline verlost unter allen Teilnehmern der Aktion einen Flug für zwei Personen nach New York City.

Vor dem am Montag beginnenden Lockdown für Ungeimpfte schien die Lage in den Einkaufscentern in Oberösterreich am Samstag einigermaßen entspannt zu sein. Sowohl in der Varena in Vöcklabruck, als auch in der Weberzeile in Ried im Innkreis oder der Plus City in Pasching (Bezirk Linz-Land) waren Shops wie Kleidung- oder Schuhgeschäfte zwar gut besucht, aber es gab keinen Ansturm, wie ein APA-Rundblick zeigte.

inanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigt angesichts der geplanten Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte weitere Wirtschaftshilfen an. "Bis Jahresende laufen etwa noch der Verlustersatz, Garantien oder auch die Kurzarbeit. Durch die aktuell notwendigen Verschärfungen wird es darüber hinaus weitere Hilfen für besonders betroffene Betriebe brauchen", sagte Blümel in einer Aussendung am Samstag. Das linke Momentum Institut rechnet mit täglichen Kosten von 41 Mio. Euro. Berechnet wurde die Zahl laut Momentum angesichts der Erfahrungswerte aus dem zweiten Lockdown im Vorjahr, bereinigt um die Zahl der Ungeimpften. Ein "harter Lockdown" für alle - also auch für Geimpfte und Genesene - würde demnach 117 Mio. Euro pro Tag bedeuten. "Schon wieder wurde der Sommer verschlafen, anstatt sich auf die Welle im Herbst vorzubereiten", kritisiert Momentum-Chefökonom Oliver Picek in einer Aussendung. Er fordert eine Impfpflicht, "damit sich Lockdowns nicht wie letztes Jahr monatelang hinziehen". Das Finanzministerium will die wirtschaftlichen Kosten der angekündigten Maßnahmen noch nicht beurteilen. "Hier prüfen wir gerade, welche der bisherigen Maßnahmen eine sinnvolle und schnell implementierbare Unterstützung darstellen. Die Situation ist jedoch mit dem Vorjahr nicht zu vergleichen, zumal noch nicht absehbar ist, wie hoch die tatsächlichen Auswirkungen für die Wirtschaft durch die aktuellen Einschränkungen für Ungeimpfte sind", so Blümel am Wochenende.

