Neuer Rekordwert bei Neuinfektionen in Österreich

Am Tag nachdem die Bundesregierung einen Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich und Salzburg angekündigt hat, gibt es von Freitag auf Samstag 13.152 Neuinfektionen in Österreich. Die heutigen Neuinfektionen liegen damit deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.395

Mit den 105.580 aktiven Fällen gibt es in Österreich erstmals über 100.000 Corona-Fälle zeitgleich. Zudem gibt es 48 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.689 Todesopfer in Österreich gefordert. In den vergangenen 24 Stunden wurden 314.620 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 4,18 Prozent.