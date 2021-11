Hoteliers: Hochrisikogebiet ist atmosphärische Katastrophe

Deutschland hat Österreich zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt - die Infektionszahlen schießen hierzulande noch wesentlich deutlicher in die Höhe als in dem Nachbarland. "Diese Reisewarnung ist eine atmosphärische Katastrophe", sagte die Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Michaela Reitterer, zur APA. "Es geht um die Stimmung - und es verunsichert jeden, der geimpft ist", so die Hotelière.

Bisher hätten die hohen Coronainzidenzen in Österreich noch zu keiner Stornowelle unter den Urlaubern geführt. "Wir haben ohnehin 2G in den Hotels, bei uns buchen nur Geimpfte und Genesene", betonte Reitterer. "Wir wollen einen Winter haben, wir sind gut darauf vorbereitet", sorgt sich die Touristikerin um das Geschäft. Der vergangene Winter 2020/21 war für die Branche wegen des monatelangen Lockdowns ein Totalausfall.

Quarantänepflicht für Ungeimpfte

Ab Sonntag gilt in Deutschland Quarantänepflicht für alle, die aus Österreich zurückkehren und weder geimpft noch genesen sind. Das hat der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag laut Reuters in Berlin bestätigt. Ein Freitesten aus der zehntägigen Quarantäne ist frühestens nach dem fünften Tag möglich.

Geimpfte und Genesene sind von der Quarantänepflicht ausgenommen. Sie müssen sich künftig vor der Einreise verpflichtend digital anmelden und dabei ihr Impf- oder Genesungszertifikat hochladen. Bei der Einreise ist die Bestätigung der Anmeldung mitzuführen.