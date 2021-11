Impfdiskussion auf ServusTV: Die 1-G-Regel der Monika Gruber

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*



Wenn die Zahlen steigen und die Politik zu Maßnahmen förmlich gezwungen ist, dann ist wieder Zeit für das Lieblingswort von ServusTV: Panikmodus.

Der Privatsender aus dem Bundesland mit der zweithöchsten Inzidenz und der zweitniedrigsten Impfrate fragte am Donnerstag in seinem „Hangar 7“-Talk: „Zurück im Panikmodus - Zurück in den Lockdown?“

Dazu lud man die bayerische Kabarettistin Monika Gruber ein, die - wie bereits vorab angekündigt - darlegte, warum sie sich nun früher als geplant von der Bühne zurückziehen möchte. Gruber: „Ich habe beschlossen, dass ich den Zeitpunkt nicht verpassen werde, wo es richtig für mich ist, abzutreten. Ich habe keine Lust, zu meiner eigenen Karikatur zu verkommen. Diese ganzen Maßnahmen haben es mir noch leichter gemacht. Jetzt haben wir 2-G, das heißt, ich muss einen Teil des Publikums ausschließen. Das möchte ich nicht.“

"Die Leute vom Alltag ablenken"

Und weiter: „Die Aufgabe von Kultur und von Kulturschaffenden ist es nicht, die Spaltung der Gesellschaft zu unterstützen. Dass es die Politik macht, ist schlimm. Wir können das doch nicht unterstützen! Wir sollen doch die Leute vom Alltag ablenken und unterhalten, und nicht sagen: Du darfst rein, und du nicht.“

Jetzt ist es Gruber natürlich unbenommen, zu befürchten, zur „eigenen Karikatur zu verkommen“, aber ihr Corona-Argument verdient nähere Betrachtung.

Die Ironie dabei ist, dass Gruber in ihrer kurzen Rest-Bühnenkarriere nämlich die 2-G-Regeln umsetzen muss. Würde sie der Kabarettszene noch länger erhalten bleiben, stehen die Chancen gut, dass diese Regeln irgendwann wieder außer Kraft gesetzt werden. Bei entsprechendem Impffortschritt, aber dazu kommen wir noch.

Grubersche 1-G-Regel

Sie sei übrigens für eine 1-G-Regel bei Kulturveranstaltungen. Die Grubersche 1-G-Regel: Getestet, aber egal, ob geimpft oder ungeimpft. Ihr Argument: „Wieso sollte ein gesunder, symptomloser Mensch, der negativ getestet ist, mehr Gefahr für die Gesellschaft darstellen als jemand, der zwar geimpft ist, aber sich nie wieder testen lässt und auch ansteckend sein kann?“

Sie selbst gab übrigens an, geimpft zu sein. Weil es „war die Voraussetzung, meinen Beruf ausüben zu können.“ Nach einer Herzensentscheidung klingt das nicht.