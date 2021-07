Die umstrittenen Aussagen Bhakdis wurden unter anderem auf tagesschau.de zitiert. In dem Video wurde etwa die Frage aufgeworfen, ob es sich bei der Impfkampagne in Deutschland um kalkulierten Mord handle. Bhakdi antwortete: "Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wo das Erzböse war, (…), und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. (…) Das ist das Schlimme an den Juden: Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt – und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt 'living hell' – die lebende Hölle." Vor dieser "lebenden Hölle" warnte Bhakdi in dem Video übrigens auch die Amerikaner.

Die sogenannte „Basis“-Partei, für die Bhakdi bei der kommenden deutschen Bundestagswahl kandidieren will, wies indes die Antsemitismusvorwürfe zurück und bezeichnete sie als aus dem Zusammenhang gerissen, als "absurde Unterstellung" und als "billiges Framing". Von Bhakdi selbst liegt noch keine Stellungnahme vor.