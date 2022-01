Kanadische Provinz will Steuer für Ungeimpfte einführen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO erwartet eine explosionsartige Ausbreitung der Omikron-Variante in Europa. In der ersten Woche des neuen Jahres habe es in Europa mehr als sieben Millionen neu gemeldete Covid-19-Fälle gegeben, die sich innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt hätten, sagte der Europadirektor der WHO, Hans Kluge, am Dienstag.

Bei diesem Tempo prognostiziere das unabhängige US-Forschungszentrum Institute for Health Metrics and Evaluation, dass sich in den nächsten sechs bis acht Wochen mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung mit Omikron infizieren wird.

Die WHO warnte davor, Covid-19 als eine endemische Erkrankung wie die Grippe zu behandeln. „Wir haben immer noch eine große Ungewissheit und ein Virus, das sich recht schnell weiterentwickelt und uns vor neue Herausforderungen stellt. Wir sind sicherlich noch nicht an dem Punkt, an dem wir es als endemisch bezeichnen können“, sagte die WHO-Notfallexpertin Catherine Smallwood.