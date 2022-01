Grippe trifft Corona: Erste Doppelinfektion in Österreich gemeldet

Die Omikron-Variante des Coronavirus greift in Österreich aktuell um sich. Entspannter ist die Influenza-Lage: Laut dem Zentrum für Virologie der MedUni Wien gibt es in Österreich derzeit nur sporadische Virusnachweise.

In der vergangenen Woche wurde allerdings erstmals eine Doppelinfektion mit Influenza und SARS-CoV-2 nachgewiesen. Zudem gibt es eine zunehmende Influenzavirusaktivität in Europa. In dieser Woche meldeten Frankreich und die Ukraine erstmals regionale Influenzaaktivität.

Aus den Beneluxstaaten und den baltischen Staaten wird ebenso wie aus den österreichischen Nachbarländern Deutschland, Slowakei und Ungarn bereits von sporadischen Influenzavirusnachweisen berichtet.

Sorge bezüglich Influenza-Saison

Nachdem die Grippe in Österreich und Europa aufgrund von Reise- und Kontaktbeschränkungen im vergangenen Winter quasi nicht zirkulierte, blicken Expertinnen und Expertinnen schon seit Monaten mit größerer Sorge auf die aktuelle Influenza-Saison.

"Vergangenes Jahr wurden sämtliche Viren, die sonst die Nasen unserer Kinder und auch unsere eigenen heimsuchen, zurückgedrängt", erklärte Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des Nationalen Referenzlabors für die Erfassung und Überwachung von Influenza-Virusinfektionen und Mitglied des Nationalen Impfgremiums, Ende des vergangenen Jahres in einer Pressekonferenz. Schon im Dezember 2021 zeigte sich mit Blick auf die Influenza ein anderes Bild.