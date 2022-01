Skikurs-Absagen und Omikron: Ist die Wintersaison gelaufen?

Der Schulbeginn am Montag nach den Weihnachtsferien beinhaltete gleich eine böse Überraschung – nicht nur für Schulkinder, sondern vor allem auch für Touristiker. Mit der Verlängerung der Sicherheitsphase an den Bildungseinrichtungen bleiben Schulveranstaltungen weiterhin untersagt - zunächst bis zum 28. Februar. Alle Skikurse in diesem Zeitraum wurden deshalb bis auf Weiteres abgesagt. „Ein Desaster für Tourismusgebiete und die damit verbundene Wirtschaft“, heißt es beispielsweise aus Niederösterreich.

Gerade im Jänner-Loch sind die Wintersportwochen und Schulskitage für jeden Skiort ein willkommener Umsatz und Lückenfüller. „Leider bedeutet die aktuelle Situation an den Schulen, dass auch heuer rund 45.000 Schülerinnen und Schülern ein Wintersporttag oder eine Wintersportwoche in Niederösterreich verwehrt bleibt. Damit fällt der Pandemie leider nicht nur regionale Wertschöpfung in den Bergregionen zum Opfer, sondern auch positive Kontakte unserer Jugend zum Schneesport“, beklagt Niederösterreichs Sport- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).