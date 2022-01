Neuer Höchstwert: Über 17.000 Neuinfektionen in Österreich

Nach über 10.000 Neuinfektionen am Montag und über 11.000 am Dienstag wurden am heutigen Mittwoch 17.006 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das stellt in der Pandemie einen neuen Höchstwert dar und liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.666. Der bisherige Höchstwert wurde am 19. November des Vorjahres mit 15.809 neuen Fällen binnen 24 Stunden gemeldet. Zur Erinnerung: Wenige Tage später ging Österreich in den vierten Lockdown.

Einen solch starken Anstieg hat das Covid-Prognosekonsortium vor einer Woche prognostiziert. Die Expertinnen und Experten gingen von bis zu 17.000 Neuinfektionen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000 aus.

Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 96.548. In den vergangenen 24 Stunden wurden 904.584 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 1,88 Prozent.

Hier gab es in den vergangenen Tagen allerdings Probleme bei der Erfassung und Auswertung. Eine Adaptierung soll am kommenden Wochenende ein Test-Chaos verhindern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf 838,79 gestiegen.

Zudem gibt es zehn neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.882 Todesopfer in Österreich gefordert.

Ob die Omikron-Variante Auswirkungen auf die Spitalsbelegung hat, ist noch unklar. Zuletzt war die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Spitälern stabil. Im Krankenhaus liegen derzeit 909 Personen und damit um 19 Patienten weniger als am Vortag. 242 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, um 14 weniger als gestern.