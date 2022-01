Impfpflicht sieht keine regelmäßigen Impfungen vor

Die für Februar angekündigte Impfpflicht rückt näher, weswegen in dem Zusammenhang regelmäßig Falschinformationen verbreitet werden. So erreichte in Sozialen Medien wie Telegram oder Facebook Hunderttausende Menschen die Behauptung, dass sich dem Impfpflicht-Gesetz zufolge die Geimpften alle drei Monate impfen lassen müssten, sonst gebe es Strafen. Das Gesetz solle drei Jahre gelten, was "insgesamt 12 Spritzen" wären, heißt es weiter.