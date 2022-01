2-G-Kontrollen im Handel gestartet: Disziplin bei Kundschaft

"Fühle mich sicherer"

Im Einkaufszentrum "The Mall" in Wien wurden die Kontrollen ebenso in den Geschäften selbst übernommen. Am Vormittag ist noch nicht viel los, die Kontrollen leicht durchzuführen. Außerdem ist die Kundschaft kooperativ. Pensionistin Christine Fleischhacker, die in einem Unterwäschegeschäft einkauft, begrüßt die verschärften 2-G-Kontrollen beim Lokalaugenschein des KURIER: "Das ist ganz normal. Ich bin drei mal geimpft und fühle mich so auch sicherer". Sie zeigte der Kontrolleurin ihren gelben Impfpass, es muss also nicht unbedingt digital sein.