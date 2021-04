Impfung: Apotheken stehen "sofort parat" + Haimbuchner: "Ich war in Lebensgefahr"

In Italien ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Samstag wieder gesunken. 310 Corona-Tote wurden registriert, am Vortag waren es 429. Die Zahl der Neuinfektionen sank von 15.943 auf 15.370, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. 116.676 Menschen starben bisher an den Folgen einer Covid-19-Infektion.

3,85 Millionen Menschen wurden seit Beginn der Epidemie im Februar 2020 positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten sank am Samstag von 24.743 auf 24.100. Auf den Intensivstationen lagen in ganz Italien 3.340 Personen, 26 weniger als am Vortag. 331.734 Testabstriche wurden am Samstag abgenommen, 4,6 Prozent fielen positiv aus.