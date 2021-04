Burgenland: Mit Öffnung beginnt das große Testen

Kovacs verwies auf die Betriebe und Schulen: "Wir fangen nicht bei Null an, viele müssen ohnehin schon testen. Wir machen mit, wir leiden ja alle unter dieser Situation und dürfen nichts unversucht lassen." Die neue Teststraße steht den Einwohnern Parndorfs - inklusive Nebenwohnsitzlern sind es 5.700 - zur Verfügung. Die Gemeinde zählt außerdem über 5.000 Arbeitsplätze, wobei diese Personen in den Betrieben oder von mobilen Teams getestet werden sollen, so der Bürgermeister.

In Neusiedl am See wurde die ebenfalls täglich geöffnete Teststraße in der Veranstaltungshalle errichtet. Getestet wird direkt in der Teststraße oder zuhause, denn die Spucktests können auch abgeholt und selbstständig durchgeführt werden. Als Eintrittstest gilt allerdings weiterhin nur ein in der Teststraße durchgeführter Test. "Wir in Neusiedl am See wollen hier maßgeblich ein Zeichen setzen und die Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen, sich zweimal wöchentlich testen zu lassen, um ein klares Bild über die aktuelle Lage zeichnen zu können", erklärte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ). Damit soll der Weg zurück zur Normalität gelingen.