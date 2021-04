Corona-Tests: Bundesheer will sich im Burgenland zurückziehen

Das Militärkommando Burgenland will sich von seiner Aufgabe an den Corona-Teststraßen zurückziehen, denn Assistenzeinsatz sei nur dann anzufordern, wenn sonst niemand in der Lage ist, eine Aufgabe zu bewerkstelligen, so Militärkommandant Gernot Gasser.

Kritik von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an diesem Plan wies er zurück. Aus dem Assistenzeinsatz werde man sich nicht einseitig zurückziehen, das sei weder rechtlich möglich, noch beabsichtigt, so Gasser.

Landeshauptmann Doskozil hatte am Mittwoch das Lockdown-Ende per Montag verkündet und gleichzeitig eine Ausweitung der Testkapazitäten angekündigt.