"Osterruhe": Der plötzliche Kurswechsel des Hans Peter Doskozil

Es fing so an: Nach dem Gipfel mit Vertretern aller neun Bundesländer am Montag wurde am Dienstag ein weiteres Treffen mit den drei Bundesländern einberufen, die gegenwärtig die höchsten Inzidenzen aufweisen. Auf diesem Gespräch habe er "insistiert", erklärte Doskozil auf KURIER-Nachfrage, weil ihm das wichtig sei. Er könne nicht "bei einem Kaffee locker Maßnahmen zustimmen", erklärte er und brachte sich in Stellung, um mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober einen Kompromiss auszuhandeln.