Drosten warnt: Corona-Schnelltests könnten viele Infizierte übersehen

Hier ein Schnelltest, um zum Friseur zu gehen, dort ein Schnelltest, um die Großeltern zu besuchen: Corona-Schnelltests gehören für die Hälfte der österreichischen Bevölkerung längst zum Alltag. Und in Vorarlberg werden sie bereits als "Eintrittsticket" für die Gastronomie eingesetzt.

Dass man sich mit einem negativen Ergebnis keinesfalls in falscher Sicherheit wähnen sollte, hat nun der deutsche Virologe Christian Drosten im Coronavirus-Podcast des NDR betont: "Der frühe Gewinn in der Diagnostik ist durch die Antigen-Tests nicht so groß." Es sei nicht alles so simpel, wie das zum Teil in der Politik auch argumentativ verarbeitet werde. "So nach dem Motto: Jetzt kann ja alles öffnen, weil wir haben ja jetzt Schnelltests."

Problem in Frühphase

In der Praxis stellten Fachleute fest, dass es bei diesen Tests eine Lücke beim Erkennen von Infektionen in der Frühphase gebe, schilderte Drosten. Noch fehlten zwar Studien dazu. Beobachtet werde aber, dass die Tests nur beim größten Teil der ansteckenden Tage anschlagen: Beim Testen direkt bei Symptombeginn könne der Test jedoch noch negativ ausfallen. Ein Labortest (PCR) hingegen könne im Vergleich schon mehrere Tage vorher eine Ansteckung anzeigen.